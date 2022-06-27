Bahçelievler'de kurban kesim alanları hazır - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçelievler'de kurban kesim alanları hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bahçelievler'de kurban kesim alanları hazır

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Bahçelievler Belediyesi, Kurban Satış ve Kesim Alanındaki hazırlık çalışmalarını tamamladı. Hijyen koşulları gözetilerek vatandaşların kurban satış ve kesim alanında ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılarak hazır hale getirildi.

Bahçelievler Belediyesi'nin Çobaçeşme'de hizmete sunduğu Kurban Satış Alanı'ndaki 93 çadırda yaklaşık 2 bini aşkın büyükbaş, 4 bine yakın küçükbaş kurbanlık satışa sunulacak. Satılan tüm kurbanlıklar Bahçelievler Belediyesince hazırlanan modern ve hijyenik ortamda, belediyenin veteriner hekimlerinin kontrolünde, ehil kasaplar tarafından kesimi sağlanacak. Kafeterya ve mescidin de bulunduğu alanda kurban satıcıları için duş yerleri oluşturuldu.

Kurbanlık Satış Alanını ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzeri ve Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde kurduğumuz kurban satış ve kesim noktalarında belediyemizin zabıta, temizlik, ruhsat ve fen işlerine bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışacak. Ekiplerimiz alanın fiziki şartları ile ilgili çalışmarını yürütürken veterinerlik bürosu çalışanları da alana gelecek kurbanlıkları taşıyan kamyonların resmi evraklarını kontrol ederek alana girişine izin verecek" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Bahçelievler Kurban Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title