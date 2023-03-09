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Bahçelievler'de kaldırım altındaki kömürlük tavanı çöken ve tahliye edilen bina sakinleri evcil hayvanlarını evden çıkardı

Yerel Haberler

Bahçelievler'de kaldırım altındaki kömürlük tavanı çöken ve tahliye edilen bina sakinleri evcil hayvanlarını evden çıkardı

Bahçelievler'de meydana gelen 45 yıllık bir binanın önünde bulunan kaldırım altına kadar uzatılan kömürlük bölümünün tavanı kaldırım ile birlikte çökmesi nedeniyle tahliye edilen bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesi ekipleri eşliğinde evcil hayvanlarını binadan çıkardı.

Bahçelievler'de meydana gelen 45 yıllık bir binanın önünde bulunan kaldırım altına kadar uzatılan kömürlük bölümünün tavanı kaldırım ile birlikte çökmesi nedeniyle tahliye edilen bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesi ekipleri eşliğinde evcil hayvanlarını binadan çıkardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Küçükçınar Sokak'ta yaşanmıştı. 45 yıllık olduğu öğrenilen 7 katlı Yavaş Apartmanı'nın kömürlük kısmının kaldırıma çıkma yaptığı, tavanı kaldırım ile birlikte çökmüştü. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edilip zabıta ekipleri tarafından bina mühürlenmişti. Bugün de Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler eşliğinde tahliye edilen bina sakinleri, evcil hayvanlarını binadan çıkardı. Öte yandan Belediyeye bağlı ekipler, binanın ön kısmında çöken yer için düzeltme çalışmalarına başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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