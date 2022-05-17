Bahçelievler Belediyesi'nin 'gıdanı koru' projesi ödül aldı - Haberler

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler Belediyesi, 'Gıdanı Koru' projesi ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ödüle layık görüldü. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ödül plaketini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan aldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ödüllendirilen projelerine ilişkin "Tüm insanlığı yaşatmak için uğraşıyoruz ama özellikle maddi destek verilemediği için Afrika ülkelerine bir eşitsizlik olduğundan dolayı onlar açlıktan ölüyor. Bu bilinci toplumumuza kazandırmak adına biz Bahçelievler'de çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, bu proje ile bilinçlendirilmelerini sağlıyoruz. Özellikle kadınların mutfak işlerinde bilinçlenip çocuklarına da bu bilinci vermeleri, eşlerini buna alıştırmaları amacıyla böyle bir proje başlattık ve bu konuda ilerleme kaydettik. Bunun eğitimini verdik. Projenin 2'nci ayağında ise restoran, lokanta, otel ve büfelerle anlaştık. Oradan da kullanılmayan, dökülecek olan gıdaları aldık ve bunları komposta dönüştürdük. Hem israfı azaltmanın bilinçlendirmesindeyiz hem de atılan gıdalardan da kompost yaparak bitkilere destek oluyoruz" dedi.

Gıdanı Koru Projesi

Bahçelievler Belediyesi 200 farklı noktaya bayat ekmek kumbaraları koyarak çöpe giden ekmekleri geri dönüşüme kazandırdı. Hayata geçirdiği 'Gıdanı Koru Projesi' çerçevesinde bayat ekmek kumbarası uygulamasıyla bir yıl içinde toplanan ve değeri 4 milyon 200 bin lirayı bulan 240 ton ekmek firma aracılığıyla hayvan yemine dönüştürülerek çiftliklere satıldı. Elde edilen gelirle sokak hayvanlarına mama alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel