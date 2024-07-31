Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi, Güney Kore'de Dünya Şampiyonu Oldu

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 'AI & Robotics Team' takımı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 2024 AI RoboSports World Cup robot yarışmasında 'The Settler' kategorisinde Dünya Şampiyonu, 'DRC Explorer' kategorisinde ise Dünya İkincisi oldu.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin "AI & Robotics Team" takımı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 2024 AI RoboSports World Cup robot yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. 6 ülkeden yaklaşık 300 takımın katıldığı organizasyonda, Türk gençleri "The Settler" kategorisinde Dünya Şampiyonu, "DRC Explorer" kategorisinde ise Dünya İkincisi oldu.

'Deprem Sonrası Yardım Robotu' projesiyle dünya genelinde büyük beğeni topladı.

Takım, 'DRC Explorer' kategorisinde sergiledikleri 'Deprem Sonrası Yardım Robotu' projesiyle dünya genelinde büyük beğeni topladı. Bu başarı, Türkiye'de daha önce düzenlenen Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi'nde sergilenmeye hak kazanan üç yapay zeka projesini geliştiren Yapay Zeka Kulübü ve ulusal robot yarışmasında Türkiye Üçüncülüğü kazanan Robotik Kulübü öğrencilerinden oluşan ekibin yeteneklerini bir kez daha kanıtladı.

"Çalışmalarda öğrencilerimizin imkan verildiğinde neler yapabileceklerini hep birlikte görmüş olduk"

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hikmet Feridun Aksu, teknoloji ve fen bilimlerinin 3 yıldır aktif olduklarını söyleyerek, "Öğrencilerimize çok iyi laboratuvar ve atölye imkanları sunmaktayız öğrencilerimizde bu imkanları neler yapabileceklerini göstermektedirler bu çalışmada Güney Kore'ye gittiklerinde elde ettikleri dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği derecelerini okulumuzda çok ciddi bir kamp yaparak ortaya koymaktadırlar ve bu çalışmalarda öğrencilerimizin imkan verildiğinde neler yapabileceklerini hep birlikte görmüş olduk" şeklinde konuştu.

"Okulda bir kamp şeklinde çalışmaya başladık"

Projede görev alan öğrenciler Tahra Güner, okulunda iki farklı kulübünün olduğunu belirterek, "Aktif olarak şu anda bir tanesi yapay zeka diğeri de robotik kulübümüz ikisinin de ulusal başarısı olduğundan dolayı bu uluslararası yarışmaya davet aldık. Davetten hemen sonra 2 aylık bir çalışma sürecine girdik 2 aylık sürecin son 1 ayında okulumuzda konakladık. Müdürümüzün ve hocamızın sayesinde okulda bir kamp şeklinde çalışmaya başladık. Süreçte tabii ki de hatalarla karşılaştık. Robotumuzdaki hatalarla karşılaştık. Bu hataları çözmeye çalıştık, uzun süreçler oldu, sabahladığımız günler oldu. Bunları burada bir şekilde başardık sonunda Kore'ye gittik Kore'de de son günlerde birkaç hata ile karşılaştık robotlarımızda. Onları da Allah'a şükür çözdük" dedi.

Projenin Teknolojik Koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine efektif bir biçimde katkıda bulunmak için nitelikli çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Bu nitelikli çalışmaların bir ayağı, yapay zeka robotik ve diğer alanları, teknoloji alanları, yapay zeka ve robotik alanları en güçlü olduğumuz alanlardan birisi. Şöyle ki, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında ulusal düzeyden eğitim zirvelerinde projeleri sergilenmeyi hak eden öğrenci kulüplerimiz var. Yapay zeka kulübümüz var. Onun dışında ulusal robot yarışmasında Türkiye derecesi elde eden robotik kulübümüz var. Tabii ki bu başarılar ülkemizde dikkat çektiği kadar uluslararası anlamda da dikkat çekti. Güney Kore'de yapılan Dünya robot şampiyonasına biz davet mektubu aldık, tabii mektubu alır almaz şampiyonanın içeriğini inceledik ve yapay zeka ve robotik sporları üzerine olduğunu gördük. Bu anlamda en güçlü olduğumuz kulüplerden ikisini yapay zeka ve robot kulüplerini birleştirerek hızlı ve yoğun tempoda bir çalışmalara başladık. Öğrencilerimizle bazı geceler sabahladık. Bunun neticesinde başarı geldi" ifadelerini kullandı.

22 Temmuz'da kazandıkları ödül kapsamında Japonya gezisine katıldılar

18 Temmuz'da Güney Kore'ye giden takım, 20 Temmuz'da elde ettikleri derecelerle ülkemizi gururlandırdı. Başarılı gençler, 22 Temmuz'da kazandıkları ödül kapsamında Japonya gezisine katıldılar. Bu büyük başarıları ile Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, uluslararası arenada Türkiye'nin adını zirveye taşıyarak büyük bir gurur kaynağı oldular. - İSTANBUL