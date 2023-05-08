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Bahçe kapısına sıkışan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı

Yerel Haberler

Bahçe kapısına sıkışan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı Kütahya'da kafası bahçe kapısının parmaklıklarına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahçe kapısına sıkışan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı

KÜTAHYA - Kütahya'da kafası bahçe kapısının parmaklıklarına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sökmen Sokak'ta yavru köpeğin kapıda sıkıştığı gören mahalle sakinleri, kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Mahalle sakinleri bunun üzerine durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri özel aletler kullanarak, parmaklık demirlerini genişletti. Sıkıştığı yerden çıkan köpek, rahatladı. Sağlıklı bir şekilde tekrar özgürlüğüne kavuşan köpek, doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yerel

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