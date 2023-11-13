Baharatçılarda ek gıdaya yoğun ilgi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde baharatçıların bebeklere özel hazırladığı ek gıdalar yoğun ilgi görüyor.

Tatvan ilçesinde özellikle 6 aydan sonra kullanılan özel el yapımı ek takviye gıdalar yoğun ilgi görüyor. Baharatçıların ebeveynlerin isteklerine binaen yaptıkları keçiboynuzu ve iğde çekirdeği tozu yoğun ilgi görüyor. Anne sütünün doğumdan itibaren bebeğin ilk ve en önemli besini olduğunu ifade eden aktar Selami Bingöl, süt verebilen annelerin bu bilinçte olmalarının bebeklerinin gelişimi için önemli rol oynadığını kaydetti. Anne sütünün yetersiz olduğu durumlarda bebeklerin mecburen hazır mamalara ve katı gıdalara geçiş yapıldığını ifade eden Selami Bingöl, bebeklerin 6. aydan itibaren anne sütünün yanı sıra püreler, meyve suları veya ezilmiş sebzeler tüketmeye başlayabileceğini söyledi. - BİTLİS