Bahar şenliği yoğun ilgi gördü - Haberler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenliği, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 12 gün süren şenliklere katılan öğrenciler, akademisyenler ve idari personel, yapılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde eğitim öğretim yılının yorgunluğunu attı.

16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında bilim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştiği Bahar Şenliği, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Şenlik bağlamında düzenlenen bilimsel etkinliklerde alanında uzman isimler öğrencilerle bir araya geldi. Şenliklerde voleyboldan basketbola, futboldan masa tenisine, futsaldan yüzmeye, halat çekmeden dağ yürüyüşlerine kadar çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Sportmenlik sınırları içerisinde kıyasıya rekabetin yaşandığı spor etkinliklerinde dereceye giren bireysel sporculara ve takımlara ödülleri takdim edildi. Spor etkinliklerinin dışında festivallerin, yürüyüşlerin, bisiklet turlarının, sergilerin, e-spor turnuvalarının yanı sıra ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş'ın katıldığı konserin de yer aldığı şenlikte öğrenciler, ders döneminin verdiği yorgunluğu atarak doyasıya eğlendi.

Final sınavları öncesinde öğrencilerin stres atması ve eğlenmesi için gerçekleştirilen Bahar Şenliklerinin merkezi yerleşkeye renk kattığını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Doğa ile iç içe, sakin ve huzurlu bir yapıya sahip kampüsümüzde 12 gün süren bahar şenliği çerçevesinde panel, seminer, konferans ve kariyer planlamaları başta olmak üzere birçok bilim, kültür, sanat ve spor etkinliği gerçekleştirildi. COVID-19 Pandemisi nedeniyle ara verilen şenliklere gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti. Bu yıl olduğu gibi ilerleyen yıllarda da şenliklere devam edeceğiz. Bahar şenliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, tüm öğrencilerime final sınavlarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel