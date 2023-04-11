'Bahar Buluşmaları' Karma Fotoğraf Sergisi, İzmitlileri Bekliyor

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği tarafından İzmit Belediyesi ev sahipliğinde açılan 'Bahar Buluşmaları' karma fotoğraf sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde İzmitli sanatseverleri bekliyor.

İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde sergilenen 'Bahar Buluşmaları' ziyarete açıldı. Sergi, 15 Nisan'a dek ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılışta konuşan serginin küratörü Ali Fuat Altın, "Adını 'Bahar Buluşması' koyduğumuz karma bir sergi etkinliğimiz var. 2 hafta önce yaptığımız sergide sadece üyelerimizin fotoğrafları vardı fakat dışarıya açılma kararı aldık. Doğru da yaptığımızı gördük. Bundan sonra bütün sergilerimizi karma olarak dışarıya açmayı planlıyoruz. Tüm İzmitlileri sergimizi gezmeye davet ediyoruz" dedi.