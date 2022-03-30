DENİZLİ (İHA) - Bahar ayında yarım metre buz sarkıtı oluştu

DENİZLİ - Denizli'de bahar mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yüksek kesimlerle aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Mart ayını son günlerinde patlayan bir musluğun ahşap evde oluşturduğu yarım metrelik buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor.

Son 10 yılın en soğuk ve şiddetli kar yağışlı kış mevsimini geçiren Denizli'de, bahar mevsiminin ortalarına yaklaşılmasına rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Mart ayının son günlerini geride kalırken, kent merkezlerinde normal seviyelere yükselen hava sıcaklıklarına rağmen kırsal kesimlerde gece eksi derecelere kadar düşen aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Acıpayam ilçesine bağlı kırsal Aliveren Mahallesi'nde baharın ortasında ortaya çıkan manzara görenleri hayrete düşürdü. Ahşap bir evde patlayan musluktan evin içine dolan sular, tahtaların altından odunluğa sızarak yarım metrelik buz sarkıtları oluşturdu. Evin odunluğunda oluşan yaklaşık 50 santimetrelik buz sarkıtlarını cep telefonuyla kaydeden vatandaşın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük şaşkınlığa neden oldu.