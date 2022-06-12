Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Baha ve Ayşen Kaya Konserleri ertelendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan gelen şehit haberlerinin ardından, 12 Haziran gecesi Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Baha ve Ayşen Kaya konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan gelen şehit haberlerinin ardından, 12 Haziran gecesi Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Baha ve Ayşen Kaya konserlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 askerin şehit olduğu haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce kamuoyuna duyurduğu 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali' çerçevesinde 12 Haziran gecesi Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Baha ve Ayşen Kaya konserinin iptal edildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar çerçevesinde, canlarını vatan uğrunda feda eden kahraman şehitlere saygı ilkesi doğrultusunda festivalin dördüncü gününde düzenlenecek konserlerin ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Şehit olan kahraman askerler için tüm Türkiye'ye baş sağlığı dileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehit ailelerinin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim askerlerimizi hain saldırılardan korusun inşallah. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title