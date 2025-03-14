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Bağlıca Köyü'nde Ramazan İftarı ile Birlik ve Beraberlik Arttırıldı

Bağlıca Köyü'nde Ramazan İftarı ile Birlik ve Beraberlik Arttırıldı
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Eskişehir'in Bağlıca Köyü'nde düzenlenen iftar programında köy sakinleri bir araya gelerek birlik ve beraberliğini pekiştirdi. Her yıl benzer etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.

Eskişehir'de iftar programında bir araya gelen Bağlıca Köyü sakinleri birlik ve beraberliği arttırdı.

Bağlıca Köyü sakinleri Ramazan Ayı vesilesiyle gerçekleştirdikleri etkinlikleri sürdürüyor. Bu çerçevede, vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bir iftar gerçekleştirildi. İftara yoğun katılım sağlandı. Köy sakinlerinden Orhan Gülşen, her yıl belirli günlerde değişik etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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