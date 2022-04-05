Bağlar Belediyesi'nden iş yerlerine Ramazan ayı denetimi - Haberler

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Bağlar Belediyesi'nden iş yerlerine Ramazan ayı denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bağlar Belediyesi'nden iş yerlerine Ramazan ayı denetimi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ramazan dolayısıyla iş yerlerinin imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimi yapıldı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ramazan dolayısıyla iş yerlerinin imalat ve satış yerlerinde hijyen denetimi yapıldı.

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren tatlı üretim yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. İşletmelerin yöneticilerini uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendiren denetim ekipleri, hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Sağlık İşleri Müdürlüğü gıda teknikeri Derya Sular, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun hem esnafın hem de vatandaşın korunması noktasında bir irade ortaya koyduğunu belirterek, uygulamalarda ceza vermekten ziyade esnafı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi'nden iş yerlerine Ramazan ayı denetimi

Bağlar Belediyesi'nden iş yerlerine Ramazan ayı denetimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Yerel, Haberler

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