Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim - Haberler

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Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim

Diyarbakır'da AK Partili Bağlar Belediyesi, Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde ailelere, aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik "güzel ahlak ve ailenin önemi" temalı eğitimler vermeye başladı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da AK Partili Bağlar Belediyesi, Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde ailelere, aile içi ilişkileri güçlendirmeye yönelik "güzel ahlak ve ailenin önemi" temalı eğitimler vermeye başladı.

Bağlar Belediyesi, son dönemlerde aile ilişkilerinde yaşanan sorun ve sıkıntılar nedeniyle aile bağlarını yeniden güçlendirmeye dönük hazırladığı çalışmayı hayata geçirdi. Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde ailelere yönelik olarak verilen "güzel ahlak ve ailenin önemi" konulu eğitimler, kısa zamanda geniş kitlelere ulaştığı belirtildi. Güzel ahlak derslerinin verildiği eğitim merkezinde uzman hoca olarak görev yapan Sakine Toker, birçok annenin kafalarında soru işaretleriyle geldiğini ancak eğitimden sonra gözle görülür bir değişim yaşadığını söyledi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi'nden ailelere 'güzel ahlak' temalı eğitim

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Yerel, Haberler

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