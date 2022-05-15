Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, hasta vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, hasta vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, hasta vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ağır hasta vatandaşları ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ağır hasta vatandaşları ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren aileleri ziyaret eden Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her koşulda vatandaşların derdiyle dertlenilmesi yönündeki yöneticilik anlayışının gereği olarak darda ve zorda kalan her bir vatandaşa destek olmaya çalıştıklarını kaydetti. Beyoğlu'nun hasta yatağında bir süre sohbet ederek moral verdiği F.Ö., eşinin de ağır hasta olduğunu ve aile olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. İlk kez bir yetkilinin evlerine gelerek kendilerine sahip çıktığını anlatan F.Ö., bu yaklaşımından dolayı Beyoğlu'na teşekkür etti.

Öte yandan, Başkan Beyoğlu, hafta sonunda ilçede birçok aileye ziyarette bulunarak taleplerini dinlediği belirtildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title