Bağlantı Kuramayanlar Bağımlılığa Yöneliyor

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, hızlı tüketim çağının en önemli etkilerinden birinin bağımlılıklarda görüldüğünü söyleyerek, "Bağ kuramayan insanlar bağımlılıklara yöneliyor" dedi.

Fazla haz elde etmek isteyen insanların bağımlılıklara yöneldiğini söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, "Hızlı tüketim çağının vermiş olduğu en önemli etkilerden bir tanesini de aslında bağımlılıklarda görüyoruz. Bağımlılıklarda biz haz odağını çok fazla deneyimliyoruz ve bu gruplarla çok fazla çalışıyoruz. Yani hazzı daha fazla elde edebilmek ve daha hızlı yaklaşabilmek için aslında kişiler bağımlılıklara yöneliyor. Buna sadece kumar olarak değil her noktadan bakabiliriz. Yani bütün bağımlılıklar aslında haz odaklı, hormonal noktalarda bize çok fazla örnekler sunuyor. Bu kızımda bizim en çok dikkat ettiğimiz yerlerden bir tanesi aslında bağımlılık kelimesini irdelemek. Her zaman şunu söylüyoruz; bağ kuramayan insan bağımlı oluyor. Sağlıklı ve güçlü bağlar, iletişim bağları ya da ailesi veya sevdikleri tarafından anlaşılamadığını hissettiğinde kendisini anlaşılır hissedebileceği diğer bağımlılıklara yöneliyor kişiler. Orada maddeyi değil, maddenin verdiği duyguları alıyor ve ona bağımlı oluyor aslında. Bu çok önemli bir nokta çünkü burada en önemli ayırt edeceğimiz kısım da burası. Hangi nokta, hangi duygu ve hangi zaman dilimi bağımlılığa yönlendiriyor? Yani diyelim ki kumar oynama isteği geldiğinde hangi anlarda olunuyor? O an başka hiçbir şey yapamaz mıyız? Önce bunu kontrol etmemiz lazım. Yani Kumar olmadığında, onun yoksunluğu çekildiğinde öncelikle bunun derecesini tespit edebilmek için o olamadan bir şey yapabiliyor muyuz? buraya bakmak ve erken önlemek burada çok önemli" dedi.

Hamurcu, yoksunluk krizleri noktasında destek alınması gerektiğini söyleyerek, "Eğer kumarın yada herhangi bir bağımlılığın yerine çıkarıp başka bir şey ekleyebiliyorsak zaten aslında çok ideal bir noktadayızdır. Hepimiz heves duyabiliriz, hepimiz ilgi duyabiliriz ama bizim bağımlılığa çevirdiğimiz nokta yoksunluğuyla baş başa kaldığımızda krize götüren noktalardır. Bu kısımda çevreden destek alınabilir. Yani biraz sosyal destek alınabilir çevreden. Bunu çevredeki insanlarla paylaşıp onların destek olmasını ve bazen maddi olarak da yardımcı olmamalarını istiyoruz özellikle kumar bağımlılıklarında. Çünkü kişiler parayı bulduklarında yine o kaynağa gidebiliyorlar. Yani aslında yoksunlukla baş başa kalındığında verilen reaksiyonun tespit edilmesini istiyoruz. Buradan sonra eğer durumlar gerçekten ciddiyse, gerçekten yoksunluk krizi ile baş başa kalındığında kendine ya da çevreye zarar verme, insanlardan uzaklaşma, izole olma gibi belirtiler sağlanıyorsa mutlaka bir uzman görüşü, desteği alınmasında çok büyük fayda var. Çünkü bağımlılıkta tek başına yenilebilecek bir durumda olunmayabilir. Bu kötü bir şey değil, tam tersine bağımlının anlatmaya çalıştığı hikayeyi birlikte keşfetmeye davet ediyoruz. Çünkü kişiler tek başına bunu atlatmaya çalıştığında bağımlılığın içerdiği maddeye daha fazla tutunuyorlar. Bir süre sonra onun verdiği döngüye hapsolup kalıyorlar. Burada da maalesef kötü sonuçlar görüyoruz. Bu yüzden ilk keşfedildiği anda, hissedildiği anda, ilk kayba uğranıldığı anda mutlaka bir uzman görüşü ve desteği alınması daha büyük kayıpları engelleyecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ