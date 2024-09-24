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Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkileri Toplantısı Ankara'da Düzenlendi

Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkileri Toplantısı Ankara'da Düzenlendi
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Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve çeşitli kuruluşların iş birliğiyle düzenlenen panelde, iki ülke arasındaki ilişkiler, Türkmenistan'ın reformları ve iş birliği imkanları ele alındı.

Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan- Türkiye İlişkileri toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği, EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği tarafından "Bağımsızlığının 33. Yılında Türkmenistan- Türkiye İlişkileri" paneli düzenlendi. TOBB Ekonomi Üniversitesi'nde gerçekleşen panele, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev ve davetliler katıldı.

Panelde, Türkmenistan'ın son yıllarda gerçekleştirdiği reformlar, Türkmenistan'ın mevcut ekonomik, sosyal ve siyasi potansiyeli ile Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ve iş birliği imkanları ele alındı.

Türkiye'nin Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülke olduğunu ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu hatırlatan Büyükelçi Ishanguliyev, "Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği, Türkmenistan'ın tarafsız hukuk statüsünün uluslararası alanda tanınmasının tüm aşamalarında çok önemliydi. O dönemde kurulan Türkmen-Türk iş birliği gelenekleri ile ilişkilerimizin özel niteliği yıllar içinde değişmemekle kalmamış, aynı zamanda daha da güçlendirilerek iki halk ve devlet arasında gelişen bağlar için sağlam bir temel haline gelmiştir. Bağımsızlık, bizim şanlı geçmişimiz, mutlu günümüz ve büyük geleceğimizdir. Bu nedenle kutsal bağımsızlığa olan samimi bağlılığımız sarsılmazdır.

Türkmenistan'ın Türklerin ata yurdu olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "Türkmenistan'ın bağımsızlığını 1991 de ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. İki kardeş ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 29 Şubat 1992 de başladı. İftiharla söylüyoruz ki Aşkabat'ta her tarafta Oğuz Kaan mühürleri var. Orada ilk büyükelçiliği açan da Türkiye oldu. Türkiye, Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünü destekliyor. Her alandaki ilişkiler de bir millet iki devlet esasında karşılıklı saygı, sevgi, iş birliğine dayalı olarak her geçen gün yapılan üst düzey ziyaretlerle artarak büyüyor ve daha da büyüyecek. Kardeş Türkmenistan'ın 27 Eylül bağımsızlık gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Daim olmasını diliyorum. Diyorum ki dünya durdukça sen de var ol, başların tacı dillerin sedası Türkmenistan" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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