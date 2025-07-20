Bağımsız Yaşam Derneği'nden Anlamlı Mezuniyet Töreni

Bağımlılıkla mücadelede örnek teşkil eden Bağımsız Yaşam Derneği, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan bireyler için anlamlı bir mezuniyet töreni düzenledi.

Ördekli kültür merkezin de gerçekleşen etkinlikte, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı gibi çeşitli alanlarda bağımlılık geçmişi olan bireyler, artık bağımsız bir hayat sürdürebileceklerini simgeleyen belgelerini aldı. Törene mezunların aileleri, dernek gönüllüleri, sosyal hizmet uzmanları katıldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Regaip Bostan yaptığı konuşmada, bağımlılıkların üstesinden gelmenin ne kadar zor ama mümkün olduğunu vurguladı. Bazı mezunlar kendi hayat hikayelerini paylaşarak ilham verdi. Katılımcılar, bu dönüşümün temelinde destekleyici bir çevre ve profesyonel yardım yattığını dile getirdi. Anlatılan hikayeler, salonda zaman zaman gözyaşlarına ve uzun alkışlara neden oldu.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Bağımsız Yaşam Derneği, gelecekte daha fazla bireyin bu mezuniyet sahnesine çıkması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. - BURSA