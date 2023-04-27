Bağımlılıkta mücadelede güç birliği

"Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu"nda konuşan Samsun Valisi Doç. Zülkif Dağlı, topyekun bir mücadele olmadan bu konuda başarılı olmanın mümkün olmadığını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları' başlıklı sempozyum düzenlendi. Düzenlenen sempozyumda Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal bağımlılıkla mücadelede, güç birliği yapılması gerektiğinin ortak mesajını verdi.

"Birlikte topyekun bir mücadele gerekiyor"

'Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları' konulu sempozyumda birliktelik mesajları veren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bir araya gelmek suretiyle bu konuda bir başarı sağlayabiliriz. Aksi takdirde bu konu gerçekten çok ucu açık ve nereye gittiği pek belli olmayan, sıkıntılı bir konu olduğunu biliyoruz. Gençliğimiz ve geleceğimiz açısından bu manada bu konunun temel argümanı, kilit noktası bir araya gelmek ve güç birliği yapmaktır. Burada valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, başsavcılığımız ve ilgili tüm kurumları cezaevi müdüründen denetimli serbestliğe, hakimlerimize, hepsini aslına bağlayan bir konudur. Diğer taraftan emniyet ve asayiş de önemli bir konudur. Müftülüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz tüm anlamıyla zaten bu işin içerisinde olması gerekiyor. Çevre Müdürlüğümüz, muhtarlarımız, ilçe belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte topyekun bir mücadele gerekiyor. Topyekun bir mücadele olmadan bu konuda başarılı olmanın mümkün olmadığını anlamış olmamız lazım. Burada üniversitemiz güzel bir çalışma yaptı. 30 Ağustos 2021 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanmak suretiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi kuruldu. Hatta güzel bir gelişmede bu yıl itibarıyla 'bağımlılıkla mücadele' adlı bir ders de öğrencilerimize bir dönemlik ders olarak verilmektedir. Bu da gayet güzeldir. Aslında bu bir sağlık sorunu. Yani halk sağlığı sorunudur. Bu beyin hastalığıdır. Emniyet ve asayişin mutlaka konusu. Ama biz şimdiye kadar yıllarca bunu bir emniyet ve asayişin konusu olarak, sadece onların konusu olarak zannettik. Yani emniyet mensupları, jandarma kuvvetlerimiz bunları toplasın, iş bitsin. Böyle bir olay olmadığını gördük. Çünkü bu bir halk sağlığı sorunudur. Onun için zaten Sağlık Bakanlığımız uhdesinde bununla ilgili tüm çalışmalar şimdiye kadar yapıldı ve yürütülmekte. Bağımlılık süreci oluştuktan sonra müdahale edilmeye başlanması. Aslında en önemli handikap budur. En önemli yanlışlık budur. Yani biz önleme boyutlu çalışmalara daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki yine çocuklarımızı, gençlerimizi bulaştıktan sonra da rehabilite etmeye yönelik tesislerimizi oluşturacağız. Kaldı ki Sağlık Bakanlığımız şu anda yeni bir çalışmasıyla Samsun ilimizde de büyük bir merkezin kurulumuyla ilgili çalışmalarını başlatmış bulunmakta" dedi.

Başkan Demir: "Aile Başkanlığı ve Müdürlüğü kuruyoruz"

Bağımlılıkla mücadele konusunda daha etkin olmak için başkanlık ve müdürlük kuracaklarını açıklayan Samsun Büyükşehir Başkanı Mustafa Demir, "Bağımlılıkla teşhis, tedavi ve topluma hayata kazandırma merkezi projesi için bakanlığımızla görüştük. Bunu yapalım dedik fakat önümüze çok bambaşka bir şey çıktı. Mücadelenin bunu yürütmenin çok zor olduğu karşımıza geldi. Bakanımız 'bunu Yeşilay'la birlikte yapalım' dedi. Çünkü Sağlık Bakanlığı işin içerisinde, belediyeler işin içerisinde, üniversiteler işin içerisinde. Özellikle Aile Bakanlığı işin içerisindedir. Böyle bir merkezi müşterek yönetmek çok kolay bir şey değil. Bunu insanlara bulaştıran, oradan menfaat temin eden sektör var. Onunla mücadelede bunları hedef kitlesini yaklaştırmamak oradaki bağı ve irtibatı kesmek istiyoruz. Çok geniş kapsamlı, çok yetkin konularından değerli hocalarımızın, değerli araştırmacıların bildirileri var. Dolayısıyla buradan bir şey çıkarmamız gerekiyor. Samsun'un 1 milyon 400 bin nüfusu var. 1 milyon 400 bin nüfusun hayatının tamamına dokunmayı hedefliyoruz. Nüfusumuzun tamamı çocuksa çocukla ilgili dokunuş politikaları, kadınsa kadınla ilgili dokunuş politikaları vardır. Aile kavramı çok önemli. Biz şimdi Aile Başkanlığı ve Müdürlüğü kuruyoruz. Bu bağımlılıkla mücadelede çok önemli argümanlardan birisi haline gelecek" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "Kurumlarımızın bu düzeydeki ilgisi ve katkısı sorun karşısındaki Samsun'un duyarlılığını gösteren bir durumdur. Başarılı bir mücadele olması, burada zihnin arkasındaki bir takım hesapları bırakıp ortak hareket etmeyi, bunun bir beka sorunu olarak görülmesi ve hepimizin sosyal sorumlu olarak değerlendirilmesi ile mümkündür" ifadelerini kullandı.

'Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu' 27-28 Nisan tarihlerinde iki gün sürecek. - SAMSUN