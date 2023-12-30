Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Oluşturmak İçin Okçuluk Müsabakası Düzenlendi

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Gençlik Merkezi organizasyonuyla 'Bir Nefes ya Hak' sloganıyla Bayburt'ta okçuluk müsabakası düzenlendi. Liseler arası düzenlenen okçuluk müsabakasında dereceye giren öğrencilere madalyaları ve hediyeleri verildi.

Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen yarışmada kızlar kategorisinde birinci Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi, ikinci Kız İmam Hatip Lisesi olurken, erkeklerde birinciliğe ve ikinciliğe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi adını yazdırdı.

Müsabakanın ardından yarışmayı kazanan öğrencilere ödül ve madalyaları Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rikap Cemil Kurt ve Müdür Yardımcısı Arif Köprücü tarafından verildi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen, renkli görüntülere sahne olan okçuluk müsabakasına okul yöneticileri, Gençlik Merkezinde görevli liderler ve gönüllüler katıldı. - BAYBURT