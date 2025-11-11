Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Etkinliği

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi Hukuk Topluluğu tarafından bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Farkındalık25" adlı sosyal sorumluluk etkinliğine destek verdi.

Etkinlik kapsamında, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü Sosyal Çalışmacısı M. Emin Kılıç tarafından "Sanal Kumar ve Bağımlılıkla Mücadele" konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Sevinç Banu Kanbur ve Sağlık Teknisyeni Selim Küçükoğlu tarafından öğrencilere "Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakmanın Yolları" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik süresince, Akçakoca Bey Meslek Yüksekokulu Kampüsünde kurulan farkındalık standında öğrencilere, "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri çerçevesinde karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, benzer etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - DÜZCE