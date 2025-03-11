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Bağımlılıkla Mücadelede Askerlere Farkındalık Semineri

Bağımlılıkla Mücadelede Askerlere Farkındalık Semineri
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Bilecik'te düzenlenen 'Türkiye Aile Yılı Söyleşileri: Bağımlılıkla Mücadele' etkinliği, askerler için bağımlılığın aile üzerindeki etkilerini ve mücadele yöntemlerini ele aldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yeşilay işbirliğiyle düzenlenen söyleşi, jandarma eğitim alayında vatani görevini yapan askerler için 'Türkiye Aile Yılı Söyleşileri: Bağımlılıkla Mücadele' etkinliği ile büyük farkındalık oluşturdu.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen 'Türkiye Aile Yılı Söyleşileri' ve 'Bağımlılıkla Mücadele' etkinliği, er ve erbaşlara bağımlılık ve aile içi etkileri hakkında önemli bilgiler sundu. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün uzman personeli, askerlerle bağımlılıkla mücadelede ailelerin nasıl destek olabileceği ve alınması gereken tedbirler hakkında değerli bilgiler paylaştı.

Söyleşide bağımlılık türleri ve bu durumun aile üzerindeki etkileri ele alındı. Bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü ve dikkat edilmesi gereken noktalar, örneklerle açıklandı.

Ayrıca, mevcut destek mekanizmaları ve bağımlılığı önlemek için alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda, katılımcılara bağımlılıkla mücadele konusunda broşürler dağıtıldı ve kısa filmler izletildi. Söyleşiye katılan askerler, bu tür etkinliklerin kendileri ve aileleri için son derece yararlı olduğunu dile getirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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