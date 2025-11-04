Haberler

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı: Sağlıklı Bir Nesil Hedefleniyor

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı: Sağlıklı Bir Nesil Hedefleniyor
Muğla'da yapılan toplantıda, madde bağımlılığı gibi toplum düzenini bozan bağımlılıkla mücadelenin önemi vurgulandı. Vali Dr. İdris Akbıyık, bağımlılıkla mücadelede iş birliğinin ve toplumsal seferberliğin gerekliliğini ifade etti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, madde bağımlılığı başta olmak üzere toplum düzenini bozan her türlü bağımlılıkla mücadele edileceği mesajı verildi.

Vali Dr. İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada bağımlılığın gençleri zehirleyen, insan sağlığını tehdit eden ve toplum düzenini bozan çok boyutlu bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Vali Akbıyık, bu sorunun çözümü için iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı: "Bağımlılık, toplumun tümünü etkileyen çok boyutlu etkileri olan bir sorundur. Dolayısıyla bu sorunun çözülebilmesi amacıyla ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde bağımlılıkları engellemek için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, temel hedeflerinin bağımlılıktan uzak, sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir nesil yetiştirmek olduğunu yineledi. Vali Akbıyık, bağımlılıkla mücadelenin sadece bir kamu politikası değil, aynı zamanda toplumsal bir seferberlik olduğunu belirterek, mücadelede görev alan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Toplantıda, il genelinde yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirildi. Kurumlar arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini daha da güçlendirecek adımlar istişare edilerek ortak bir mücadele haritası belirlendi. - MUĞLA

