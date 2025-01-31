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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Afyonkarahisar'da Yapıldı

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Afyonkarahisar'da Yapıldı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, gençleri bağımlılıktan koruma yolları ele alındı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yaptı ve farkındalık artırıcı çalışmaların yapılacağını açıkladı.

Afyonkarahisar'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında ilgili kurumlar ve STK'ların katılımıyla yapıldı. Toplantıda, gençleri bağımlılıktan korumak için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantı ile alakalı açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı: "Bağımlılıkla mücadele çok büyük önem taşıyor. Kurum kurum hepimizin ayrı bir hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir konu. Bazı bağımlılık veren maddelere erişim, ulaşım çok daha kolay. Madde bağımlılığı artık çok daha fazla hayatımızın içinde olan bir konu. Gençlerimizi ciddi oranda tehdit ediyor. Bu noktada hepimiz üzerime ne düşüyorsa yapmalıyız. Bu toplantıların periyodik olarak yapılmasını ve sonrasındaki takibi ben önemsiyorum. İnşallah el birliğiyle çalışmalar yürüteceğiz. Önemli olan gençlerimizi, çocuklarımızı bu maddeye hiç bulaşmadan korumak ve onların bu maddelere ulaşmasını engellemek olmalı. Tam bir seferberlik içerisinde hareket ederek, farkındalığı artırıcı, bilinç oluşturucu çalışmaları en kısa sürede hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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