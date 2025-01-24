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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Adıyaman'da Gerçekleşti

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Adıyaman'da Gerçekleşti
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Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında yapılan toplantıda, uyuşturucu ve her türlü bağımlılık ile etkin mücadele yolları ele alındı. Kamu kurumları ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda, gençlerin madde bağımlılığından korunması için koruyucu ve önleyici tedbirlerin önemi vurgulandı.

Uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi konusunda yürütülecek çalışmaların ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile ilgili STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, toplumu ve özellikle gençleri derinden etkileyen madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Yapılan sunumun ardından toplantıya katılanlar bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere her türlü bağımlılığa karşı gerekli önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Vali Osman Varol, ilimizde bağımlılıkla mücadelenin daha bilinir ve görünür hale getirilmesi için kurumlar arası iletişimin önemine değindi. Vali Varol, "Adıyaman'da uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizi zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden, toplum düzenini bozacak şekilde bağımlılık yapan bütün unsurlarla azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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