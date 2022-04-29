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Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon toplantısı yapıldı

Bilecik'te 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik'te bağımlılıkla mücadele çerçevesinde, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla İl Özel İdaresi'nde toplantı düzenlendi. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya birim müdürleri katıldı.

Kurumların yetki alanlarında sunum yaptığı toplantıda Vali Kızılkaya, bağımlılıkla mücadele toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Yerel, Haberler

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