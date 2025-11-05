Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Siirt'te Gerçekleştirildi

Siirt'te Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından hazırlanan "Bağımlılıkla Mücadele İl Faaliyet Raporu" ve yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen koruyucu ve önleyici faaliyetler, farkındalık eğitimleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, tedavi hizmetleri ile çocukların suçtan korunmasına yönelik çalışmalar ayrıntılı olarak değerlendirildi. Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Kızılkaya, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, geçlerin karanlığa sürüklenmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Vali Kızılkaya, "Bağımlılıkla mücadelemizi, her bireyin yeniden kazanılabileceğine inanan, umut ve yaşam odaklı bir anlayışla; kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğiyle koordineli bir şekilde kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı. - SİİRT