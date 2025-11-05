Haberler

Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Siirt'te Gerçekleştirildi

Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Siirt'te Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele için yürütülen faaliyetler ve yürütülen çalışmalar üzerinde duruldu. Vali Kızılkaya, bağımlılıkla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Siirt'te Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından hazırlanan "Bağımlılıkla Mücadele İl Faaliyet Raporu" ve yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen koruyucu ve önleyici faaliyetler, farkındalık eğitimleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, tedavi hizmetleri ile çocukların suçtan korunmasına yönelik çalışmalar ayrıntılı olarak değerlendirildi. Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Kızılkaya, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, geçlerin karanlığa sürüklenmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Vali Kızılkaya, "Bağımlılıkla mücadelemizi, her bireyin yeniden kazanılabileceğine inanan, umut ve yaşam odaklı bir anlayışla; kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğiyle koordineli bir şekilde kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.