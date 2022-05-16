Bağımlılıkla mücadele için 'Harekete Geç Gençlik Festivali' başladı - Haberler

Selçuk Üniversitesi ve Selçuklu Gençlik Meclisi iş birliğinde "Bağımlılıkla Mücadele ve Gençlik" temasıyla düzenlenen Selçuk Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele için Harekete Geç Gençlik Festivali başladı.

Farklı kurum ve kuruluşlarca desteklenen festivalin açılış programına Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. İlhan Çiftci, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Konya Müftü Yardımcısı Ahmet Demirel, Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, dekanlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Selçuklu Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programında, bağımlılıkla mücadelenin hassas bir konu olduğunu belirterek festivalin düzenlenmesinde katkıları bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Festivalin, içeriği bakımından ulusal ve uluslararası alanda bağımlılıkla mücadele için farkındalık kazandırmaya yönelik bir ilk olma özelliğini taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Metin Aksoy, "Bağımlılıkla mücadele noktasında bizlere büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. Düzenlemiş olduğumuz akademik çalışmalarla, sosyal ve kültürel etkinliklerle bu hususta üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bizler sanatı, sosyal ve kültürel faaliyetleri, akademik eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor; bu anlayışla toplumsal değerlerimize uygun hareket eden, saygılı, ahlaklı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan bu anlamlı sempozyumun, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin farkındalığın artmasına vesile olacağına inanıyorum. Selçuk Üniversitesi olarak öğrencilerimizin ve toplumumuzun faydasına ve yararına olacak tüm proje ve çalışmalara her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu da belirtmek isterim" dedi.

Konuşmaların ardından festival çerçevesinde çekilen klip izlendi. Sonrasında müzisyen Onur Kahvecioğlu ve konseriyle festivale destek veren ekibine hediye takdiminde bulunuldu. Buradaki programının ardından Sultan Alparslan Kültür Merkezinin önünde kurum, kuruluş ve öğrenci toplulukları tarafından açılan stantlar ziyaret edildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel