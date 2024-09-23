Üye Girişi
Haberler

Bağımlılık Mücadelesinde Yeşilay'dan Umut Dolu Destek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin bağımlılık sorunları yaşayan bireylere sağladığı ücretsiz psikolojik ve sosyal destek, umut verici sonuçlar doğuruyor. 240 danışandan 70'inin olumlu yanıt verdiği merkezin çalışmaları sürüyor.

Bağımlıkla mücadelede "Yeşilay" ile güç kazanıyor

AĞRI - Ağrı Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin bağımlıkla mücadele konusunda elde ettiği başarı, bağımlı bireylere umut oluyor.

Ağrı Yeşilay Danışmanlık Merkezi, alkol, madde, internet ve kumar ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik destek ve sosyal destek sağlayarak, bağımlı bireylerin yeniden hayata kazandırılmasına destek oluyor. Psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından danışanlara verilen destekler sonucunda elde edilen verilerde her 100 kişiden 70'inde pozitif sonuç alan YEDAM, mücadelelerine kararlıkla devam ederek bireylerin sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

Ağrı'da basınla bir araya gelen ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendir yapan Ağrı Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, " Bizler uzmanlar eşliliğinde çözüm üretebiliyoruz. Benim elimi tutan kimse yok dediklerinde biz hep varız. Profesyonel, ücretsiz bir şekilde yardım ediyoruz. Son 2 buçuk yılda toplam 240 danışana ulaştık ve 100 danışandan 70'inden olumlu sonuç aldık" ifadelerine yer verdi.

Bağımlılık Mücadelesinde Yeşilay'dan Umut Dolu Destek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Yerel

Sağlık Yerel Yaşam Ağrı

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail Beyrut'u havadan vuruyor

Bilanço çok ağır! İsrail Beyrut'u vuruyor

 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı? Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)? Güzel Aşklar Diyarı Gönül kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Gönül Alaca gerçekte kim (Meltem Cumbul)? Güzel Aşklar Diyarı Arhan kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Arhan gerçekte kim (Berkay Akgül)? Güzel Aşklar Diyarı Deniz kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Deniz Dervişoğlu gerçekte kim (Özgü Kaya)? Bein Sports CANLI izle! (GAZİANTEP FK TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Aşklar Diyarı 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) Gaziantep Trabzonspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güzel Aşklar Diyarı dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Güzel Aşklar Diyarı dizisi kitaptan, yabancı diziden uyarlama mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });