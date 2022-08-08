Bağcılarlı kardeş sporcular Hollanda'dan madalyayla döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılarlı kardeş sporcular Hollanda'dan madalyayla döndü

Bağcılarlı kardeş sporcular Hollanda'dan madalyayla döndü

Hollanda'da düzenlenen ve 24 ülkeden 94 sporcunun mücadele ettiği World Boccia Challenger turnuvasında milli formayı giyen Bağcılar Belediyesi sporcuları Yahya Gürbüzer ve kardeşi Fatma Gürbüzer büyük bir başarı elde etti.

 - Güncelleme:

Hollanda'da düzenlenen ve 24 ülkeden 94 sporcunun mücadele ettiği World Boccia Challenger turnuvasında milli formayı giyen Bağcılar Belediyesi sporcuları Yahya Gürbüzer ve kardeşi Fatma Gürbüzer büyük bir başarı elde etti. Finalde Slovenya takımını 7-3'lük skorla yenen Gürbüzer kardeşler bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı, 1-6 Ağustos 2022 tarihleri arasında Hollanda'nın Veldhoven kentinde düzenlenen World Boccia Challenger turnuvasına katıldı. 24 ülkeden 94 sporcunun iştirak ettiği dev turnuvada Bağcılar Belediyesi sporcularından Yahya Gürbüzer ile kardeşi Fatma Gürbüzer de Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yerini aldı.

Finalde Slovenya'yı 7-3 yendiler

Büyük spor organizasyonunda rakiplerini eleyen Gürbüzer kardeşler, finalde Slovenya takımıyla karşılaştı. Zorlu geçen etapta rakibini 7-3 mağlup eden Bağcılarlı sporcular, üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ülkemize gurur yaşatan ve Türk bayrağını yurtdışında dalgalandıran milli sporcuları tebrik etti. Boccia Milli Takımı, 22-29 Ağustos tarihlerinde Polonya, 6-14 Eylül tarihlerinde ise İtalya'da Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bağcılar Belediyesi Slovenya Hollanda Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title