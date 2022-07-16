Bağcılar'da Srebrenitsa şehitleri anıldı

Bağcılar'da Srebrenitsa Soykırımı'nın 27'nci yıl dönümünde, şehit olanlar için anma programı düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi, Srebrenitsa Boşnak Soykırımı'nın 27'nci yıl dönümünde, şehit olan Bosna vatandaşları için anma programı düzenledi. Bağcılar 15 Temmuz Meydanı'nda saat 19.00'da başlayan programa, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, STK başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Program öncesinde Başkan Özdemir ve beraberindekiler Srebrenitsa şehitleri için, meydana koyulan tabutların önüne karanfil bırakarak dua etti. İstiklal Marşı ve Bosna Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yaptığı konuşmada, "Bizler en derin şekilde, 27 yıl önce gerçekleşen bu büyük acıyı hissediyoruz. Bugün aynı denemeyi yapmış olsalar Türkiye Cumhuriyeti buna asla müsaade etmeyecektir. Her 11 Temmuz süreçlerinde, yaşadığımız acıyı taze bir şekilde yaşamak, bizlere bir boyutuyla hüzün bir boyutuyla da vermemiz gereken mücadelenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel