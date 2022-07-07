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Bağcılar'da bayram temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bağcılar'da bayram temizliği

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Bağcılar'da bayram öncesi hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı.

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden Bağcılar'da bayram öncesi hummalı bir temizlik çalışması başlatıldı. İlçede bulunan ibadethaneler, dip köşe temizlenirken, cadde ve sokaklar da tazyikli su ile yıkanarak bayrama hazır hale getirildi.

Bağcılar Belediyesi'nin düzenli olarak yaptığı ibadethanelerin temizliği ve sokak yıkama işlemlerine Kurban Bayramı öncesi de devam edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinden bir kısmı ibadethaneleri bir kısmı da sokakları temizlemek için ikiye ayrıldı. Bu çerçevede önce camiler başta olmak üzere ibadethaneler dip köşe temizlenirken avlular da suyla yıkandı.

Her yer pırıl pırıl oldu

İbadethanelerin yanı sıra ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklarda da kumalı bir temizlik çalışması yürütüldü. Cadde ve sokaklar da süpürme araçlarıyla temizlendikten sonra özel temizlik araçlarıyla detaylı bir şekilde tazyikli suyla yıkandı. İlçenin bayram öncesi pırıl pırıl bir hale geldiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Temizlik her şeyden önce geliyor. Vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığı içerisinde yerine getirebilir ve bayramlarını dışarıda güvenle geçirebilirler. Bağcılar'ın her köşesi ter temiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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