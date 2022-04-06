Bağcılar Belediyesi'ne konuk olan Saliha Erdim, 'Hangi meslekten olursanız olun önce anne olun'

Bağcılar Belediyesi'ne konuk olan Aile Danışmanı Saliha Erdim, katıldığı söyleşi programında anne olmanın önemini anlattı. Çocuk büyütmenin dünyanın en anlamlı işi olduğunu söyleyen Erdim, "Hangi meslekten olursanız olun önce anne olun. Her mesleğin yeri doldurulur ama anneliğin yeri doldurulmaz" dedi.

Bağcılar Belediyesi'nin "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" diyerek gerçekleştirdiği Ramazan ayı etkinliklerinin dün akşamki misafiri Aile Danışmanı Saliha Erdim oldu. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans Salonu'nda Dursun Ali Erzincanlı'nın moderatörlüğünü yaptığı programda Erdim, aile konusuna değindi.

Kendisi Davranış Psikolojisi üzerine eğitim alan Erdim, kendi ailesini anlatarak başladığı konuşmasında "Aile konusunda Rabbimin ikramda bulunduğu bir kulum. Ailem bana çok değer verdi. Küçük yaşımıza rağmen babam bizi yetişkin insan yerine koyardı. Annem bir kere bile beni azarlamadı. Korkutulmadım, incitilmedim ve duygularım zarar görmedi. O kadar sevilirdim. İnsan ilişkileri noktasında ben ailemden aldığım temel üzerine rahat ilerledim. Ailem maneviyat açısından çok iyiydi. Şu anda okur yazar olmayan bir anneye benzemeye çalışıyorum. 'Allah'ım beni annem gibi yap' diyorum. O kadar güzeldi" dedi.

6 çocuk annesi olduğunu ve çocukları kucağında radyo programları yaptığını, konferanslar verdiğini söyleyen Erdim, şöyle devam etti: "Çocuk büyütmek bu dünyanın an anlamlı, en önemli ve en iyi işi. Hangi meslekten olursanız olun önce anne olun. Her mesleğin yeri doldurulur ama anneliğin yeri doldurulmaz. Çocuk olduktan sonra ev işlerini arka plana bıraktım. İlk iş olarak gördüğüm anneliğe ağırlık verdim. Ben nasıl bakarım demeyin Allah kolaylık verir. Eğer acil bir ihtiyaç durumunuz söz konusu değilse çalışmayın."

Hem yüz yüze hem internetten canlı olarak gerçekleşen etkinlikte, Dursun Ali Erzincanlı da şiirleriyle geceye renk kattı. - İSTANBUL