Bağcılar Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

2009'dan beri Türkiye'nin dilini, kültürel mirasını, sanatını tanıtmak ve bu alanlarda eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü ile Bağcılar Belediyesi yetkilileri İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkçe'nin tanıtılması, Türk kültüründeki barış unsurunun öne çıkarılması için yapılacak faaliyetler konuşuldu. Daha sonra Bağcılar Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

"Belediyecilik anlayışını sınırların çok ötesine çıkarmış bir belediyeyiz"

Göreve geldiği günden beri özellikle Balkan coğrafyasında güçlü ilişkiler kurduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Belediyemizde kurucu belediye başkanımızın başlattığı bir gelenekle birlikte Osmanlı bakiyesi olan bütün topraklarımızda önemli bağlar kuruldu. Kazakistan'dan Balkan coğrafyasına kadar birçok yerde çok önemli çalışmalar yapıldı. Balkan coğrafyasından gelen dostlarımızla yakın ilişkilerimizi artırıyoruz. Belediyemizin yaptığı çalışmalarda onlara olağanüstü derecede yer verme gayreti içindeyiz. Kazakistan'dan göçle gelenlere de geleneklerinin devamına ve eğitim boyutundaki çalışmalarına yönelik çalışmalarına destek verdik. Sınırlarımız içindeki kardeş belediyecilik anlayışını sınırlarımızın çok ötesine çıkarmış bir belediyecilik geleneğiyle çalışıyoruz. Bu açıdan yapılan işbirliğimizle coğrafyamız ve ülkemiz adına kıymetli işler yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Dünyanın Yunus'un nefesine, söylemine ve aşkına ihtiyacı var"

Türkiye'nin dünyaya açılması noktasında önemli bir görev ifa ettiklerini söyleyen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise, "Bu görevin en önemli kısmı Türkçe'nin, öğretim kısmı ve kültür sanat faaliyetleriyle Türkiye ile dünya arasında bağ kuruyoruz. Bu bağı kurarken de şu anda 65 merkezimiz var. Ama sadece bu merkezle dünya çapında değil, aynı zamanda uzaktan Türkçe öğretimiyle bu yıl içerisinde 196 ülkede Türkçe kursu başlattık. Bu şunu gösteriyor ki, dünyanın Türkiye'nin farklılığına, kültürüne ve diline ihtiyacı var. Bu da bizim dünyaya sunabileceğimiz en önemli katkıdır. Dünyanın Yunus'un nefesine, söylemine, aşkına ihtiyacı var. Bağcılar Belediyesi'ne de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 2023 Türkiye'mizin 100. yılı münasebetiyle daha çok çalışmak istiyoruz. İnşallah hem yakın hem uzak coğrafyamızda Türkiye'nin dünyaya götüreceği medeniyet anlayışını, dilimizin güzelliğini ve kültürümüzdeki barış unsurunu birçok projeyle taçlandırırız" diye konuştu. - İSTANBUL