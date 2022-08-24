Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, 'Yüz Yüze 100 Gün' programı için Esenyurt'ta

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında bir gününü Esenyurt'ta geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı programların durağı Esenyurt oldu.

Bu kapsamda, İstanbul'daki AK Partili belediye başkanları sabah Esenyurt'ta bir araya geldi. Belediye başkanları, ilk olarak AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla buluştu. Gündeme ilişkin ve ilçenin sorunlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan partililer daha sonra sahaya indi.

Belediye başkanları kendileri için belirlenen mahalleleri dolaşmaya başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir ise Şehitler ile Battal Gazi mahallelerinde saha çalışmasını yaptı. Muhtarlıkla ziyaretlere başlayan Özdemir, esnafla bir araya geldi. İş yerlerine de uğrayan Özdemir, hayırlı işler dileyip esnafın istek ve önerilerini dinledi.

"Algı siyaseti yapanlara karşı hizmet siyasetimizi anlatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, AK Parti kadrolarını sahada gören vatandaşların memnuniyetinin gözlerinden okunduğunu belirtti.

"Geleceğin Türkiye"sini kurabilmek için tüm güçleriyle sahada olduklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün Esenyurt'u ziyaret ettik. Muhalefet partileri, yaptığımız çalışmaların üzerini kapatıp çok zor durumda olduğumuzu göstermek için farklı kampanyalar yürütüyorlar. Ülkemizi karanlığa götürmek için algı siyaseti yapanlara karşı hizmet siyasetimizi anlatıyoruz. Biz, bugüne kadar olduğu gibi hizmet ve eser üretmeye, her alanda yeni zaferler yazmaya devam edeceğiz. Bunu başarmak için de bütün gücü değerli halkımızdan alıyoruz. Aramıza kimse giremeyecek. Bunu Esenyurt'ta da gördük. Şu anda CHP yönetimindeki Esenyurt'ta vatandaşların hala AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetmeleri bizleri sevindirdi. Birileri gibi yapamayacaklarımızı anlatmıyoruz. Aksine yaptıklarımızı muhataplarından dinliyoruz."