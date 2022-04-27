Bafra Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluştu

SAMSUN - Samsun Bafra Ovası'nda karpuz fideleri toprakla buluşturuldu.

Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda çiftçiler tarafından karpuz üretimi yapılacak alanın hazır hale getirilmesinin ardından, karpuz fidelerinin tarlalara dikimine başlandı. Ürünün erken dönemde hasat edilmesi için de dikilen fideler örtü altına alındı. 25 bin dekar alanda nisan ayı sonu itibarıyla toprakla buluşan fideler, 90 gün sonra temmuz ayı sonlarında ürün verip, sofralarda yerini alacak.

"Ekmeden biçmek olmaz"

Yeşilada Mahallesi'nden üretici Aslan Bıyık, "Hayırlısıyla 2022 karpuzlarımız toprakla buluştu. İnşallah hayırlı, verimli, çok bereketli sezonumuz olur. Yüzümüz güler. Çiftçinin yüzü gülerse, ovanın yüzü gülerse herkesin yüzü güler. Ekmeden biçmek olmaz. Bu sene fiyatların iyi olmasını temenni ediyoruz. Bafra Ovası öncelik örtü altına döndü. Artık açık dikim işi bitti. Bunun da sebebi Bafra sezonda bir boşluk yakalıyor. O boşluğu örtü altında yakalıyor. Örtü altı Bafra'nın bir boşluğu erkenciliği oluyor. Ondan dolayı da ovamız yüzde 80 örtü altına döndü. Sebze, karpuz, biber olsun hızla örtü altına dönüş var" dedi.

"Bafra üretim şehri oldu"

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve oda yönetim kurulu üyeleri ovada başlayan dikim alanlarında incelemede bulunarak üreticilerle sohbet etti. Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner yaptığı açıklamada, "Bafra üretim şehri oldu. Üretmekte hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah 2022 yılı çok verimli bir yıl olur. Bu sebze sıcak havayı seviyor. Bugün kavun ve karpuz da üreticinin yüzde 80'i örtü altına döndü. Örtü altının maliyeti biraz yüksek ama erken sezonda çıkartıp iyi bir fiyata satmak düşüncesindeler. Bu girdi maliyetlerinin karşılığında bir şeyler alacaklarını umut ediyorum" diye konuştu.