Bafra'da 19 Mayıs Coşkusu

Bafra'da 19 Mayıs Coşkusu
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Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü, renkli etkinliklerle kutlandı. Törende çelenk sunumu, konuşmalar, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile spor gösterileri gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü büyük bir coşku ile kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kızılırmak Anadolu Lisesi öğretmeni Levent Çalcı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Ardından öğrenciler tarafından Gençliğin Ata'ya Cevabı seslendirildi.

Programda şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi. Ayrıca Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen şampiyonada altın ve gümüş madalya kazanan Bafra Gençlik Merkezi sporcuları gösterileriyle büyük beğeni topladı.

Kutlamalar öğrencilerin sergilediği halk oyunları, spor gösterileri ve ardından düzenlenen okul ve sporcu geçit töreni ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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