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BAE ve Türkiye'den Dostluk ve Spor Günü Etkinliği

BAE ve Türkiye'den Dostluk ve Spor Günü Etkinliği
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, dostluk ve sporun birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte BAE ve Türkiye'nin spor alanındaki iş birliği ve dostluğu güçlendirilmesi hedefleniyor. 26 Ekim'de Gölbaşı Şehir Stadı'nda düzenlenecek dostluk müsabakası ile uluslararası ilişkilerde sporun rolü ön plana çıkacak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Dostluk ve Spor Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Dostluk ve Spor Günü'nde iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek ve sporun birleştirici gücüne vurgu yapmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, farklı kültürlerin bir araya gelerek karşılıklı iş birliği ve dostluğu güçlendirmesi, sporun evrensel diliyle insanların buluşması planlanıyor. Etkinlik kapsamında, 26 Ekim tarihinde Gölbaşı Şehir Stadı'nda bir dostluk müsabakası düzenlenecek. Düzenlenen etkinliğe eski milli sporcular, BAE sporcuları, antrenörler ve siyasi isimler katıldı.

"Bu etkinlik sadece bir spor etkinliği değil"

Etkinlikte bir konuşma yapan BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, "Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iş birliği ve dostluğu sloganıyla bizleri bir araya getiren bu seçkin spor etkinliğinde bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu etkinlik sadece bir spor etkinliği değil, iki ülkeyi bir araya getiren güçlü ve sağlam ilişkilerin somutlaşmış halidir. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğini de memnuniyetle belirtmek isterim. Bu gelişmeler, iki ülkenin liderleri arasında yapılan birçok karşılıklı ziyaretle kendini göstermektedir" diye konuştu.

"Spor diplomasisi giderek daha fazla önem kazanmaktadır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ise, sporun ülkeler ve halklar arasındaki dostluğu ve saygılı iş birliğini pekiştiren bir platform görevini üstlendiğini belirterek, "Rekabetin öncesinde sevinç, üzüntü, heyecan ve dostluk gibi tüm insanlık için ortak olan duygular birlikte yaşanmaktadır. Bu nedenle günümüzde diplomasi araçları arasında spor diplomasisi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yarın düzenlenecek dostluk maçında spor diplomasisi güzel örneklerden birini teşkil etmektedir. Söz konusu dostluk maçının ülkeler ve halklar arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını inanıyorum. Spor diplomasisinde başarılı olmanın iki farklı yolu vardır; bunlardan biri spor müsabakalarında başarılar kazanan sporcular yetiştirmek, diğeri ise büyük spor organizasyonlarına başarılı şekilde ev sahipliği yapmaktır. Bu açıdan bakıldığında hem ülkemizin hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin spor diplomasisinde adından söz ettiren ülkeler arasında olduğunu gururla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İlişkiler Türkiye ankara Spor

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