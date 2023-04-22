BAE'li astronot Al Neyadi uzaydan bayram mesajı paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Al Neyadi, bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) paylaştığı videoyla Müslümanların bayramını kutladı.

BAE'li astronot Sultan Al Neyadi, Bugün, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) yanındaki maskotu Suhail ile birlikte Ramazan Bayramı vesilesiyle videolu mesaj paylaştı. Al Neyadi paylaşımında, "Güvenilir yol arkadaşım Suhail ile bayramı kutlayacağız. Bu vesileyle aileme, dostlarıma ve dünyaya dönen herkese en içten selamlarımı gönderiyorum. Bu özel gün size huzur, mutluluk ve refah getirsin. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - DUBAİ