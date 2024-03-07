Üye Girişi
Haberler

BAE Ankara Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

Güncelleme:

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Programda, kadınların gücü ve başarıları konuşuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Programa, BAE Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri'nin vekili Moza Alhosani ve çok sayıda davetli katıldı. Kadınların gücünü ve başarılarını konu alan kısa film gösteriminin ardından Alhosani konuşmasını gerçekleştirdi.

BAE'nin 2020 yılı BM Kalkınma Programına göre Arap ülkelerinde cinsiyet eşitliği alanında birinci sırada olduğunu belirten Alhosani, "Emirlik kadınları tam yetkiye ve eşit haklara sahip olduğundan, artık toplumdaki sivil, ekonomik ve politik hayata eşit bir şekilde katılmakta, bu da kadınlara, uluslararası iş birliği, gıda ve su güvenliği, halk eğitimi, kültür ve ileri teknoloji gibi birçok önemli sektörde liderlik pozisyonlarını üstlenmelerine imkan tanımaktadır" ifadelerini kullandı.

BAE'nin Bakanlar Kurulu'ndaki kadın bakan sayısına dikkati çeken Alhosani, "Kadınlar ayrıca BAE'yı çeşitli uluslararası forumlarda temsil etme konusunda da öne çıkmışlardır; Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatların yüzde 46'sını kadınlar oluşturmakta ve ülke diplomatik alanda çalışan kadın sayısı açısından bölgede en yüksek oranlara ulaşmaktadır. Öte yandan, Türk kadınının geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde çeşitli alanlarda niteliksel atılımlar yaptığını, 1934 yılında seçme hakkını elde ettiğini ve yüksek siyasi mevkilerde bulunduğunu görüyoruz. Türk kadınları, eğitim, tıp, mühendislik ve işletme alanlarında da ortaya çıkmış ve birçok sektörde lider konuma gelmiştir. Önümüzdeki dönemde iki dost ülke arasında kadınların güçlendirilmesi alanlarındaki iş birliğinin daha da artmasını bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara Diplomasi Kadın Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 7 Mart Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 7 Mart Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 19. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri 7. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 8 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 ANTALYA YEREL SEÇİM ANKETİ | Antalya'da hangi aday önde? Sami Molla Ahmet kimdir? AK Parti İzmir- Kınık Belediye Başkan adayı Sami Molla Ahmet kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Osmaniye adayı Süleyman İslah kimdir? 2024 DEVA Partisi Osmaniye belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Ordu adayı Sezer Yetgin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title