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Bacak Boyu Eşitsizliği Nedeniyle 40 Yıldır Zorluk Yaşayan Vatandaş Sağlığına Kavuştu

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Bacak boyu eşitsizliği nedeniyle 40 yıldır yaşamı zorlaşan Cemal Karakurluk, Karabük'te geçirdiği iki operasyonla sağlığına kavuşmaya başladı. Karakurluk, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar tarafından yapılan operasyonlar sonucunda büyük bir sevinç yaşadı.

Bacak boyu eşitsizliği nedeniyle 40 yıldır yaşamı zorlaşan Cemal Karakurluk, Karabük'te geçirdiği iki operasyonla sağlığına kavuşmaya başladı.

Cemal Karakurluk isimli vatandaşa 12 yaşındayken bacak boyu eşitsizliği tanısı konuldu. Yaklaşık 40 yıldır yaşamında çok büyük zorluklar yaşayan Karakurluk acısını ilaçla dindirmek için Karabük'te Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar'a başvurdu. Daşar, hastaya ilaca gerek kalmadığını, kalça operasyonları ile sağlığına kavuşabileceğini bildirdi. Büyük bir sevinç yaşayan Karakurluk tedaviyi kabul etti.

55 gün önce son operasyonu geçiren Karakurluk, sağlığına kavuşmaya başladı.

Gazetecilere konuşan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar, "Yaklaşık bir buçuk yıldır takip ettiğimiz bir hastaydı. Bir buçuk yıl boyunca iki operasyon geçirdik. Hastamız gerçekten yürümekte zorluk yaşayan sağlam olan kalçasında da artık bacak kısalığından dolayı bir dejenerasyon oluşmuş bir hastaydı. Biz bir dizi operasyonlarımıza Cemal Bey'le başladık. Önce sol kalçamızı bir kalça protezi operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyondan sonra takriben bir yıllık bir süreç geçti. Daha sonra da asıl zorlu olan ikinci operasyonumuza başladık. Bu operasyonu gerçekleşirken de gerçekten Cemal Bey ile iyi konuşmak zorundaydık. Çünkü 40 yıllık bir bacak kısalığı var. Kalça hareket etmiyor. Bundan sonra herhangi bir damar sinir zedelenmesi belki mevcudu da koruyamayacak bir riskle karşı karşıyaydık. Bu riski aldık, yaptık. Bacak boylarımız artık eşit. Şu an damar-sinir zedelenmemiz, kas eklemlerimiz, mekaniğimiz, her şeyimiz uygun. İşlerde iyi gidiyor" dedi.

"Yalnız 55-60 günlük bir ameliyat sürecimiz oldu" diyen Daşar, "Muhtemelen bir 4-6 ay bacak kaslarını güçlendirmek, bu vücut biyomekaniğinin buna alışması zaman alacaktır. Beyinsel motorların da bu yürüme patenine alışması ayrı bir zaman alacaktır ama bu süreçlerden sonra en azından teknik olarak hastamızın bacak boyları, yürümesi, her şeyi çok farklı bir pozisyona geldi" ifadelerini kullandı.

Aşçılık mesleğinde rahatsızlığında dolayı çok zorluklar yaşadığını aktaran Cemal Karakurluk (52) bir süre önce emekli olduğunu söyledi.

Ağrılarının devam etmesi üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğunu anlatan Karakurluk, "Karabük Üniversitesi Hastanesi'ne gelmek istedim. İlaçla acımı bir an olsun dindirmek amacıyla. Burada Uygar hocamız da denk geldi. 'Ben sana ilaç değil, komple tedavini yapayım' dedi. Sağ olsun hocam ilk sağ kalçamı kurtardı. Sonra sol kalçama geçtik. Ondan sonra yaşamım gayet güzel oldu. Ben dizimin altını kaşıyamıyordum" diye konuştu.

40 yıldır rahatsızlıkla mücadele ettiğini kaydeden Karakurluk, operasyonlarla yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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