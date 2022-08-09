Babasının cenaze namazını kıldırdı Edirne basınında uzun yıllar gazetecilik, köşe yazarlığı ve televizyon programcılığı yapan emekli öğretmen 76 yaşındaki İzzet Melih Yurduseven'in cenaze namazını oğlu kıldırdı. Edirne basınında uzun yıllar gazetecilik, köşe yazarlığı ve televizyon programcılığı yapan emekli öğretmen 76 yaşındaki İzzet Melih Yurduseven'in cenaze namazını oğlu kıldırdı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 2 aydır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İzzet Melih Yurduseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yurduseven için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Yurduseven'in cenazesi, öğle namazına müteakip oğlu Şinasi Yurduseven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'na defnedildi. - EDİRNE İhlas Haber Ajansı / Yerel Trakya Üniversitesi Edirne Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Babasının cenaze namazını kıldırdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.