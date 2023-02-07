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Babasını kaybeden minikten duygulandıran not

Yerel Haberler

Babasını kaybeden minikten duygulandıran not

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Düzce'den bölgeye yardım gönderimi devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Düzce'den bölgeye yardım gönderimi devam ediyor. Kısa süre önce babasını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun yazdığı not ise duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Düzce'den bölgeye yardım gönderimi devam ediyor. Yardım kampanyası çerçevesinde hazırlanan koliler tırlara yüklenirken, bir kolinin üzerindeki not herkesi duygulandırdı. Kısa süre önce babasını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun mesajında, "Merhaba ben Düzce'deyim. Olanları duyunca çok korktuk. Umarım durumunuz iyidir. Sana biraz oyuncak gönderdik ve kıyafet. Bu arabayla oyna. Sakın üzülme birkaç ay önce babam kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Ailenden kayıp varsa seni çok iyi anlıyorum. Sakın üzülme Allah'a dua et biz arkandayız. Ben 10 yaşındayım. Peki sen? Seni seviyorum. Bu notu unutma Allah yanımızda sakın korkma seni seviyorum" dedi. Nota iliştirilen araba ise dikkat çekti. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Allah Düzce Yerel Haberler

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