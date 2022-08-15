Babası vefat eden Hasan fil hastası olan annesi ile yaşam mücadelesi veriyor Kayseri'de fil hastalığından dolayı 185 kiloya ulaşan ve ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çeken annesine bakan adam yaşam mücadelesi veriyor.

Babası vefat eden Hasan fil hastası olan annesi ile yaşam mücadelesi veriyor

KAYSERİ - Kayseri'de fil hastalığından dolayı 185 kiloya ulaşan ve ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çeken annesine bakan adam yaşam mücadelesi veriyor.

Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Güler Arguz'un fil hastalığı başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıkları bulunuyor. Hastalığı nedeniyle kilosu 185'e kadar ulaşan kadın yürümekte zorluk çekiyor. Ocak ayında kalp krizinden dolayı babasını kaybettiğini ve geçim kaynağının sadece babasından kalan emekli maaşı olduğunu söyleyen Hasan Arguz, "Babam 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 3'üncü kalp krizinden sonra vefat etti. Devlet bize babamın emekli maaşının 2 bin TL'sini bağladı. Babamın eskiden borcu olmasından dolayı bankadan kesintiler oldu. Şu anda benim annem fil hastası, bacaklarında şişme var. Böbrek yetmezliği, nefes darlığı ve çeşitli hastalıkları var" ifadelerini kullandı.