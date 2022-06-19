Babalar ve Çocuklar Kampta Buluştu

Karşıyaka Belediyesi ve Ege Fark Yaratanlar Derneği, babalar ve çocukları bu hafta sonu kampta buluşturdu. Büyükler için unutulmaz bir Babalar Günü armağanı, küçükler için de karne hediyesi olan çadır kampı, dün Yamanlar Piknik Alanı'nda başladı.

Gün boyunca oryantiring, iletişim ve sağlık üzerine söyleşiler, nefes terapisi ve oyun aktivitelerinin gerçekleştiği buluşmada, ünlü oyuncu Yüksek Ünal da stand-up gösterisi sergiledi. Keyifli geçen gün, akustik gitar performansı eşliğindeki "Babamla şarkı söylüyorum" etkinliği ile sona erdi.

19 Haziran Babalar Günü'ne de kalk borusuyla uyanan kampçılar, akşam saatlerine kadar spor, müzik, nefes terapisi ve oyunlarla kamp keyfini yaşamaya devam edecek.

DESTEK VERENLER

Karşıyaka Belediyesi ve Ege Fark Yaratanlar Derneği ortaklığında düzenlenen kampa; İzmir Özel Türk Koleji, Özel İzmir Can Hastanesi, Mistral Carrera Fitness & Spa, Sakıpağa, Find Doctor in Turkey, Sevmedya, Yves Rocher, Recreation Kids Club, Bostanlı Angel Eleven Koçluk Yaşam Akademisi, Doç. Dr. Cemal Kara ve Ege Cerrahi Kliniği de destek veriyor.

ANKA / Yerel