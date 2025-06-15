Babalar Gününün en anlamlı buluşması

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde şehit ailelerinin onur konuğu olduğu özel bir program gerçekleşti. Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda şehit aileleri unutulmadı. Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerinin davet edildiği programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile Gençlik Merkezi ve Yurtlardan gönüllü gençler katıldı.

Program öncesi davetliler öğle yemeğinde buluştu. Yemek sonrası Gençlik Spor İl Müdürlüğü bahçesinde hazırlanan alana geçildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından, gönüllü gençlerle şehit aileleri arasında sıcak ve samimi diyaloglar kuruldu, konuklar uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Gençlik Merkezi ve yurtlardan gelen gönüllü gençlerin ilgisi ve samimi yaklaşımları şehit aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Programda ney dinletisi ve bağlama performansları sunuldu.

Programın sonunda konuklar tarafından hep birlikte pasta kesildi. Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan hediyeler takdim edildi. Toplu bir şekilde günün anısına hatıra fotoğrafı verilirken aileler organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etti.

Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan; "Babalar Günü vesilesiyle şehitlerimizin mukaddes emanetleri olan değerli şehit ailelerimizle bir araya geldik. Şehit babalarımızın Babalar Günü'nü kutladık. Bizi yalnız bırakmayan başta Valimiz olmak üzere tüm konuklara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ