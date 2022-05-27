Babalar çocukları ile eğlenecek - Haberler

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olan Baba Çocuk Etkinliğinde babalar ve çocukları gönüllerince eğlenecek.

Nevşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişi Programı arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde ebeveynler ve çocukları için farklı atölye çalışmalar düzenlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda annelerin çocukları ile daha kaliteli ve verimli zaman geçirmeleri amacıyla 'Anne Çocuk' etkinliklerinin düzenlendiği merkezde bu kez de babaların çocuklarıyla hem eğlenmeleri hem de ilişkilerini güçlendirmeleri için 'Baba Çocuk Etkinliği' gerçekleştirilecek. Etkinlik, 27 Mayıs 2022 Cuma günü 18.00-19.00 saatleri arasında Gülbahçe içerisindeki Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü binasındaki çocuk oyun alanında yapılacak.

Dileyen tüm babaların 4-7 yaş grubundaki çocukları ile katılabilecekleri ücretsiz etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 0384 212 40 25 nolu telefonu arayabilecek. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel