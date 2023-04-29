Babacan: "Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttikafı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak"

KAYSERİ - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttikafı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP tarafından Kayseri'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Babacan, "Avrupa'daki ABD'deki gençlerin imkanları neyse bizim gençlerimizin de olması lazım. Bu karanlığın içinde zor görünüyor ama çok hızlı toparlanacağız. Endişeye mahal yok. Birleşe birleşe kazanacağız. Çok yakın" diye konuştu.

Babacan, "Bu seçim 6 parti bir araya geldik ve güçlendirilmiş parlamenter sistem dedik. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin neler yapacağını belirledik. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız olarak Kılıçdaroğlu'nu belirledik. Kılıçdaroğlu seçildiği gün sadece Millet İttikafı'nın Cumhurbaşkanı olmayacak, 86 milyonun Cumhurbaşkanı olacak. 'Tek bir liste ile seçime girelim ki, tek bir oy dahi zayi olmasın' dedik. Hep beraber kazanacağız. Özgür ve güçlü Türkiye'yi beraber kuracağız. Şimdiye kadar krizlerin üstesinden geldik, bundan sonra da geleceğiz. Güvenle yapacağız. Başarının sırrı güvendir güven" şeklinde konuştu.