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Baba ve Oğulun Balık Macerası: 30 Kilogramlık Balık 13 Bin TL'ye Mal Oldu

Baba ve Oğulun Balık Macerası: 30 Kilogramlık Balık 13 Bin TL'ye Mal Oldu
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Hatay'da amatör balıkçı Mustafa Yağmur, oltasıyla yakaladığı 30 kilogramlık balıkla eş zamanlı olarak, oğlu heyecanla telefonu düşürüp kırdı. Olay sonucunda balığın maliyeti çocuklarının eski cep telefonunun tamir masrafıyla eşitlendi.

Hatay'da amatör balıkçı Mustafa Yağmur'un oltayla yakaladığı 1 metre uzunluğundaki ve 30 kilogram ağırlığındaki balığı görüntülemek isteyen oğlu, babasının yakaladığı balığın büyüklüğünün heyecanıyla telefonu düşürerek kırdı.

İskenderun ilçesinde sahilde balık avlayan amatör balıkçı Mustafa Yağmur'un oltası bir balığa takıldı. Uzun uğraşlar sonrası kıyıya çekmeyi başardığı yaklaşık 1 metre boya ve toplam 30 kilogram ağırlığa sahip balığı gören Yağmur ve çocukları şaşkınlık yaşadı. Amatör balıkçı Yağmur'un devasa balığı kıyıya çektiği esnada o anları kayıt altına alan evladı heyecanla cep telefonunu yere düşürerek kırdı. Yaklaşık 13 bin TL değerindeki cep telefonunun servis tarafından tamir edilememesi üzerine Yağmur, 30 kilogramlık balığın kendilerine 13 bin TL'ye mal olduğunu söyledi.

"30 kilogramlık balığı çekerken 13 bin TL'lik telefonumuz gitti"

Balığı yakalama anını ve yaşadığı heyecanı anlatan 48 yaşındaki Mustafa Yağmur, balığın kendisine 13 bin TL'ye mal olduğunu belirterek, "Ben yıllardır balıkçılık yapıyorum. Çocuklarımı da ilk defa yanımda balık tutmak için götürdüm ve çocuğum hayatında ilk defa böyle büyük balık görünce afalladı. Kayıtta zaten sevinci ve paniklediği anlar hepsi gözüküyor. Balığı İskenderun'da barınaktaki fenerin olduğu yerden yakaladık. Balığı çekerken oğluma dedim ki kayıt yap, tamam dedi bana ama balığı görünce panikledi. Telefonu artık cebinden mi düşürdü ya da orada bir anda düştü de mi kırıldı görmedim. Telefonu servisten aldık ama çalışmıyor sadece yanımızda duruyor. Bir balık ayağına telefon gitti. 30 kilogramlık bir balıktı. 30 kilogramlık balığı çekerken 13 bin TL'lik telefonumuz gitti" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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