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Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Asım Çapacı - Yerel
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Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi Nevşehir Belediyesi tarafından "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen "Babafest 2022" renkli görüntülere sahne oldu.

Baba ve çocuklar Babafest'te bir araya geldi

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından "Babalar Günü" dolayısıyla düzenlenen "Babafest 2022" renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde çocuklar ve babalar birlikte etkinliklere ve yarışmalara katılarak, doyasıya eğlendi.

Babalar Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri "Babafest 2022" adıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen festival bugün Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk oyunları gösterisi ile başladı. Festivalin açılışına Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran açılış öncesi yaptığı açıklamada; "Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Ebediyete intikal eden babaları da rahmetle anıyoruz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizi geleneksel hale getirdik. Bu gün yaptığımız programımızda da güzel etkinliklerimiz olacak. Pandemi nedeniyle insanlar dışarıya çıkamıyorlardı. Geçtiğimiz yıl itibariyle insanlar rahatlamaya başladı. Bu tür kültürel etkinliklere önem veriyoruz. Şehrin imarında fiziksel olarak yapılanlar önemli olduğu kadar, kültürel etkinliklerde önemli" şeklinde konuştu.

Festivalde babalar ve çocukları gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere ve yarışmalara katılarak doyasıya eğlendi. Etkinlik sırasında Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılarak ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinliğe katılan babalar ve çocuklar tüm babaların babalar gününü kutladı.

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Yerel

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