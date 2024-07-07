Üye Girişi
Haberler

Baba-Oğul 35 Yıllık Geleneklerini Sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde baba-oğul, 35 yıllık bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Tatlısu Mahallesi'nde 35 yıldır kafe işletmeciliği yapan Hüseyin ve Anıl Başoğlu, misafirlerini 'Yiyecekler Sizden, İçecekler Bizden' konseptiyle ağırlıyor. Bu gelenek, yaz aylarının gelişiyle birlikte büyük ilgi görüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde baba-oğul, 35 yıllık bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Tatlısu Mahallesi'nde 35 yıldır kafe işletmeciliği yapan Hüseyin ve Anıl Başoğlu, "Yiyecekler Sizden, İçecekler Bizden" konseptiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu gelenek, yaz aylarının gelişiyle birlikte büyük ilgi görüyor.

Havaların ısınmasıyla, vatandaşlar evlerinde hazırladıkları kahvaltılıkları işletmeye getirerek, burada rahatlıkla tüketebiliyorlar. İşletmenin tek kuralı ise içeceklerin mekandan alınması. Orman yangınları riskinin yüksek olduğu dönemlerde, ormanlık alanlarda piknik yapmanın yasak olması nedeniyle, bu güvenli ortam vatandaşlar için ideal bir alternatif sunuyor.

Anıl Başoğlu, işletmenin başına geçtiği günden bu yana babası Hüseyin Başoğlu ile birlikte hizmet vermeye devam ediyor. 35 yıldır sürdürülen bu geleneğe sadık kalan baba-oğul, Tatlısu Mahallesi'ndeki müşterilerine ekonomik çözümler de sunuyor. Yiyeceklerini evinden getirmeyen ziyaretçiler için gözleme, pide, lahmacun ve serpme kahvaltı gibi birçok lezzetli seçenek de mevcut. İşletme, sadece günlük müşteri ağırlamakla kalmıyor, aynı zamanda düğün, nişan, toplantı, seminer, evlenme teklifi ve doğum günü gibi özel organizasyonlara da ev sahipliği yapabiliyor. Bu anlamlı geleneği sürdüren Hüseyin ve Anıl Başoğlu, sadece kendilerine değil, tüm Tatlısu Mahallesi'ne de büyük bir hizmet sunuyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Erdek Baba Gastronomi Yerel Yaşam Güncel Haberler

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze konusunda umutlandıran sözler: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar

 Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Bakmadan Geçme

Murat Gevrek kimdir? Murat Gevrek Barış Alper Yılmaz'a ne dedi Bugün EURO 2024 maçı yok mu, 7 Temmuz Pazar TRT neden maç yok? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Aile Hükümeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Hükümeti filmi ne zaman, nerede çekildi? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Şey Çok Güzel Olacak filmi ne zaman, nerede çekildi? Eşkıya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eşkıya filmi ne zaman, nerede çekildi? Deha filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deha filmi ne zaman, nerede çekildi? Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Euro 2024 yarı finale hangi takımlar çıktı? UEFA Euro 2024 yarı final maçı ne zaman? SEMİH KILIÇSOY KİMDİR? Semih Kılıçsoy kaç yaşında ve nereli? Semih Kılıçsoy'un hayatı! ZEKİ ÇELİK KİMDİR? Zeki Çelik kaç yaşında ve nereli? Zeki Çelik'in hayatı! TRT SPOR YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ! TRT Spor canlı izleme linki!
Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı

Acun Ilıcalı mağlubiyetin faturasını Montella'ya kesti: Değişiklik konusunda geç kalındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title